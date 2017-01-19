Правительство одобрило учреждение Государственной премии Украины имени Михаила Грушевского

19.01.2017, 10:41

Правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины", дополнив его Государственной премией Украины имени Михаила Грушевского - за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января.

Государственная премия Украины имени Михаила Грушевского будет присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучшее научно-популярное издание. Размер денежной части премии будет определяться ежегодно Президентом Украины.

Учреждение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа. А также будет способствовать повышению престижа научных и научно-популярных трудов по истории Украины, активизации научных исторических исследований и созданию национального культурного продукта исторического характера, будет стимулировать повышение качества научных и научно-популярных изданий по истории Украины.

"Сегодня, в условиях российской военной и информационной агрессии, Украина, как никогда, требует внимательной и скоординированной государственной политики национальной памяти, направленной на консолидацию общества вокруг своего исторического прошлого, воспитание настоящих украинских патриотов, способных противодействовать антиукраинской пропаганде. Поэтому особенно остро чувствуется потребность в усилении авторитета украинских историков и повышении государством роли исторической науки, поддержке исторических исследований и их популяризации. Учреждение Государственной премии Украины имени Михаила Грушевского имеет целью решение именно этих государственных задач", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

Инф. Министерства культуры Украины.



