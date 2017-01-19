С нового года правительство повысило зарплаты разным группам работников, а также другие выплаты населению

19.01.2017, 11:25

С нового года правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, государственного управления, повысило размер пенсий и стипендий. В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей - до 30%.

С 1 января 2017 года первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления заработной платы в бюджетной сфере, равен 1600 грн., а минимальная заработная плата составит 3200 грн. - она выросла на 100%.

Существенно в текущем году вырастут стипендии студентов. В частности, минимальная обычная стипендия вырастет на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественнонаучные, математические, инженерные) вузы ІІІ-ІV у. а. - на 54,3%, а стипендия отличников на эти специальности будет повышена до 102%.

Также в этом году дважды будут пересчитаны пенсии, причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию. Это означает, что размеры зарплат, пенсий и социальной помощи в 2017 году будут расти быстрее, чем цены.

Кроме того, должностные оклады государственных служащих и других категорий работников государственных органов вырастут в среднем на 15%, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 года составит 2000 гривен согласно Закону Украины "О государственной службе".

Соответствующее решение правительство приняло с целью упорядочения в 2017 году в соответствии с действующим законодательством условий и размеров оплаты труда работников государственных органов (государственных служащих, работников патронатной службы, работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию).

Также данным правительственным актом упорядочено отнесение должностей государственной службы соответствующих групп оплаты труда.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.