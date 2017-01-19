В Вашингтоне сегодня начинаются инаугурационные мероприятия

19.01.2017, 14:04

Мероприятия, связанные с инаугурацией Дональда Трампа, начнутся сегодня, 19 января, и продлятся три дня.

Во второй половине дня 19 января Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс примут участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, где похоронены более 400 тысяч американских ветеранов и членов их семей.

После этого Трамп выступит на торжественном мероприятии у мемориала Линкольна.

Сегодня вечером Трамп, Пенс и другие чиновники примут участие в ужине при свечах с донорами предвыборной кампании, который пройдет в специальном зале вашингтонского вокзала Юнион-Стейшн

20 января станет днем передачи власти от Президента Барака Обамы к Дональду Трампу.

Трамп и его семья примут участие в утренней религиозной службе, после чего он отправится в Белый дом вместе с женой Меланией на чашку кофе с Обамой и его супругой Мишель.

В соответствии с традицией, уходящий и новый президенты вместе поедут из Белого дома по Пенсильвания-авеню к Капитолию, где состоится церемония инаугурации.

У Капитолия Трамп и Пенс примут присягу в окружении высших американских чиновников и бывших лидеров. Свидетелями церемонии станут сотни тысяч человек, собравшихся на Национальной аллее.

Как и все президенты до него, Трамп выступит с инаугурационной речью.

По окончании церемонии Президент Обама и его супруга покинут Капитолий, став уже частными лицами.

В здании Капитолия будет дан обед в честь новой администрации.

После этого Трамп и Пенс вновь проедут по Пенсильвания-авеню, но уже в обратном направлении, к Белому дому, в составе парада.

20 января вечером Трамп посетит три официальных инаугурационных бала. Традиция таких балов берет начало в 1809 году. В тот же день в Вашингтоне пройдет множество других неофициальных балов.

Утром 21 января пройдет последнее официальное мероприятие - национальный молитвенный завтрак в Вашингтонском национальном соборе. Об этом сообщает "Голос Америки".