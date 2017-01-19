19.01.2017, 14:08

22 января 2017 года, в День Соборности, в Киеве откроют мемориальную доску Евгению Коновальцу.

Мемориальная доска содержит барельеф полковника Армии УНР Евгения Коновальца в военном наряде вместе с элементами оружия, символизирующими военную доблесть героя. Автор композиции - скульптор Александр Михайлицкий.

Мемориальная доска открывается на улице Сечевых Стрельцов, названной в честь созданных Евгением Коновальцем воинских подразделений, в доме, где в 1918 году находились их казармы.

Во время открытия состоится освящение доски духовенством УПЦ КП и УГКЦ, а также музыкальное выступление заслуженного артиста Украины Тараса Компаниченко.

Евгений Коновалец (14.06.1891-23.05.1938) - полковник Армии Украинской Народной Республики, руководитель Украинской военной организации, председатель Провода украинских националистов.

В свое время Евгений Коновалец объединил тысячи украинцев вокруг идеи борьбы за соборную Украинскую державу. Один из создателей украинских вооруженных сил, он сформировал Галицко-буковинский курень, а впоследствии полк Сечевых стрельцов и дал отпор большевистскому восстанию рабочих киевского завода "Арсенал". Находясь в эмиграции, не отошел от своих идеалов и создал Организацию украинских националистов. Именно Коновалец подготовил будущее поколение деятелей ОУН, среди которых Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.