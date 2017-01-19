Янукович будет требовать международного расследования расстрелов на Майдане в феврале 2014 года

19.01.2017, 15:19

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении обратиться в международные организации и к другим государствам с требованием провести независимое расследование расстрелов людей во время Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом он сообщил в интервью российскому агентству "РИА Новости" сегодня, 19 января. То есть, за день до заседания Печерского суда Киева, на котором могут рассмотреть ходатайство ГПУ относительно заочного досудебного расследования по делу о госизмене Виктора Януковича.

"Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивый ответ на вопрос, кто расстреливал людей, я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести независимое международное расследование этой трагедии. Что, кстати, и предполагалось Соглашением об урегулировании кризиса от 21 февраля 2014 года", - заявил экс-президент.

Он утверждает, что до сих пор нет информации от украинской прокуратуры относительно "инкриминируемых ему преступлений и сути обвинения".

"Меня обвинили во всех смертных грехах прямо в день трагедии. Но вот прошло три года, а ГПУ не предъявила обществу ни одного доказательства моей вины в гибели людей. Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит", - заявил Виктор Янукович.

Несколько дней назад Генеральная прокуратура Украины заявила, что получила неопровержимые документальные доказательства государственной измены Виктора Януковича.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что Украине официально передали из ООН фотокопию письма экс-президента Украины в адрес президента России Владимира Путина с просьбой ввести российские войска на украинскую территорию. Письмо было обнародовано еще в марте 2014 года постоянным представителем России в ООН Виталием Чуркиным.

Кроме того, Юрий Луценко в ноябре 2016 года, во время допроса Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу бывших сотрудников "Беркута", которых обвиняют в убийствах десятков людей на Майдане в 2014 году, зачитал подозрение экс-президенту в государственной измене.

В целом ГПУ расследует восемь уголовных дел против Виктора Януковича. Однако пока ни одно из них не передано в суд. Об этом сообщает ВВС Украина.