Жебривский: В прошлом году в восстановление инфраструктуры Донецкой вложили 2 миллиарда гривен

19.01.2017, 16:35

В прошлом году в восстановление и строительство инфраструктуры в Донецкой области вложили около 2 миллиардов гривен. Это - бюджетные средства Государственного фонда регионального развития, местных бюджетов, грантовые средства Программы развития ООН (UNDP), правительства Японии и благотворительных организаций. "Жизнеобеспечение, образование и медицина - это основные направления, в которые мы инвестировали финансовый ресурс в прошлом году", - рассказал Павел Жебривский, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, во время скайп-включения в Украинском кризисном медиа-центре в рамках проекта "Спикер мирной жизни".

На средства Государственного фонда регионального развития восстановили объекты водоснабжения, три моста, разрушенные боевиками, путепровод в Константиновке, электроснабжение в 5 населённых пунктах. Теперь электроэнергия туда поступает из свободных территорий. Международные доноры (People in Need, ADRA) помогали людям с восстановлением жилья в прифронтовой зоне. Совместно с Красным Крестом провели газопровод в Марьинку и Красногоровку. "К сожалению, мы не смогли его запустить, потому что российские террористы не дают установить ГРС (газораспределительную станцию)", - отметил Павел Жебривский. Отстроили телебашню на горе Карачун. Пока что её радиус покрытия - 63 километра. Также открыли Центр предоставления административных услуг в Дружковке и в Мариуполе, последний - с привлечением средств городского бюджета и бизнеса.

Вопрос альтернативного водоснабжения Мариуполя остаётся открытым. Для построения водопровода от Днепра нужно 5 лет и 600 миллионов евро. Второй вариант - опреснять воду в Мариуполе. Это будет стоить около 50 миллионов евро, но ещё непонятно, какой будет себестоимость воды. Третий вариант - поставлять воду с Кураховского и других водохранилищ, но по техническим причинам так её хватит только на 6 часов и она станет дороже для жителей других территорий. "Мы работаем над этим вопросом, но лучше подождать деоккупации территорий и в полном объёме запустить "Северский Донец", который обеспечивал бы всю Донетчину", - отметил Павел Жебривский.

На восстановление дорог потратили 80 миллионов гривен из государственного и около 100 миллионов гривен из областного бюджета. В специальном бюджете Донецкой областной ВЦА для восстановления инфраструктуры накопилось около 2,4 млрд. гривен, 173 миллионов гривен использовали за прошлый год. "На сегодняшний день по более 580 проектам подписали договоры, начали работу по 332 проектам", - отметил Павел Жебривский. Основные вызовы - нехватка специалистов по проектно-сметной документации и строительных компаний: большинство из них находились в Донецке. Сейчас их приходится приглашать из других регионов.

На средства областного бюджета закупили 60 новых "скорых" и открыли 2 отделения кардиохирургии и детской хирургии в Краматорске. Это было насущной необходимостью, так как многие "скорые" и практически все заведения третьего уровня остались во временно оккупированном Донецке.

В Мангуше открыли реконструированный детсад для 250 детей. Уже почти завершили строительство школы в центре социальной реабилитации "Изумрудный городок". Из запланированных 21 опорных школ 14 начали работу. "В Былбасовке в марте мы уже запустим первую школу и в апреле планируем запустить еще три школы, полностью реконструированных и оснащённых. До 1 сентября 21 школа и школа-хаб в Краматорске должны начать работу в полном объёме", - рассказал Павел Жебривский. Также отремонтировали повреждённые обстрелами школы вблизи линии разграничения.

Павел Жебривский рассказал, что в этом году запускают программу поддержки малого бизнеса, на неё выделили 50 миллионов гривен. "Мы начинаем стажировку в странах Восточной Европы для тех людей, которые хотят создать собственный бизнес, за счёт UNDP. После этого они сформируют бизнес-план и мы будем выделять гранты 200-250 тысяч гривен", - добавил Павел Жебривский. Сейчас малые предприятия обеспечивают только 7% ВВП области. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.