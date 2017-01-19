В Нью-Йорке ожидается массовый протест против вступления в должность Президента США Трампа

19.01.2017, 17:00

В Нью-Йорке ожидается массовый протест сегодня, 19 января, вечером против вступления в должность избранного Президента США Дональда Трампа, в котором примут участие мэр Нью-Йорка Билл де Бласио, кинорежиссер Майкл Мур, актер Алек Болдуин, который пародирует Трампа в сатирическом шоу "Saturday Night Live" - Прямой эфир в субботу вечером. Митинг состоится возле отеля Trump International Hotel and Tower.

В Вашингтоне 20 января 2017 года пройдет церемония вступления в должность избранных Президента и вице-президента США - Дональда Трампа и Майка Пенса. Это будет 58-я инаугурация в истории США. На церемонии будут присутствовать покидающие свои посты Президент Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден с семьями, члены семьи Трампа.



Свое участие уже подтвердил экс-президент США Джимми Картер, а также Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на президентских выборах. Джордж Буш-старший и его супруга не смогут принять участие в церемонии, поскольку были госпитализированы.

Около 28 тысяч полицейских расставят заградительные линии, заборы, специальные блоки на дорогах и грузовики с песком на площади в восемь квадратных километров в центре Вашингтона.

Как отмечает агентство Reuters, Вашингтон превратится в виртуальную крепость, поскольку четверть миллиона протестующих могут прибыть в город на церемонию вступления в должность. Полиция предсказывает, что около 900 тысяч человек, как сторонников, так и противников, наполнят американскую столицу. Многие участники протестов недовольны высказываниями Трампа о женщинах, иммигрантах и мусульманах, а также его обещаниями пересмотреть реформу здравоохранения, известную как Обамакейр и планами построить стену на границе с Мексикой. Около 30 общественных получили разрешение на проведение митингов и маршей до и после церемонии принятия присяги.

Сторонникам Трампа нравятся его успехи в области бизнеса, включая его успехи как организатора телешоу, и считают его человеком, который может решить проблемы Америки. Об этом сообщает "Радио Свобода".