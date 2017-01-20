Этот день в истории: 20 января

Предлагаем дайджест основных событий и дат 20 января.
225 - родился Марк Антоний Гордиан Пий, римский император.
1171 - умер киевский князь Глеб, сын Юрия Долгорукого.
1265 - Симон де Монфор, 6-й граф Лестер собрал первый английский парламент.
1320 - коронован польский король Владислав I Локетек, объединивший польское государство для борьбы с Тевтонским орденом.
1588 - родился Джованни Франческо Джесси, итальянский художник эпохи барокко, один из крупнейших мастеров болонской школы живописи первой половины XVII столетия.
1775 - родился Андре Мари Ампер, французский физик, математик и естествоиспытатель, член Парижской Академии наук.
1830 - провозглашение вечного нейтралитета Бельгии.
1892 - состоялся Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).
1893 - в лондонском Королевском институте Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.
1920 - родился Федерико Феллини, итальянский кинорежиссёр.
1921 - образована Дагестанская АССР, ныне - Республика Дагестан.
1934 - на Кубе устанавлена диктатура Ф. Батисты.
1946 - отставка Шарля де Голля.
1946 - родился Дэвид Линч, американский кинорежиссёр.
1946 - Президент США Трумэн основал Центральную разведывательную группу - будущее ЦРУ.
1953 - осуществлён первый полёт стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4 (103М).
1980 - Президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.
1988 - членами Зала славы рок-н-ролла стали Боб Дилан, Вуди Гатри, Лидбелли, Лес Пол, основатель фирмы грамзаписи Motown Берри Горди-младший, члены групп The Beach Boys, The Beatles, The Drifters, The Supremes.
1991 - на общекрымском референдуме большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии.
1996 - Ясир Арафат избран президентом Палестинской автономии.
1996 - умер Джерри Маллиген, американский джазовый музыкант.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.