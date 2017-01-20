Сотрудничество Украины и МВФ очень продуктивно - встреча Порошенко и Лагард

20.01.2017, 10:06

Президент Петр Порошенко в Давосе провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Президент Петр Порошенко выразил удовлетворение, что Украина выполнила и отвечает всем требованиям третьего Меморандума МВФ. "Соавтором значительной части наших реформ и нашего успеха является МВФ. Горжусь, что в это сложное время экономической и финансовой стабилизации мы имеем отличное сотрудничество со всей командой МВФ и получаем многообещающие результаты", - отметил Петр Порошенко, комментируя результаты переговоров представителям СМИ.

Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет все критерии. По его словам, был отработан следующий этап сотрудничества между Украиной и МВФ. "Это сотрудничество является очень продуктивным. Хочу поблагодарить Кристин Лагард и ее команду за прекрасное сотрудничество", - отметил Петр Порошенко.

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что сегодня состоялась эффективная и продуктивная встреча, в ходе которой обсуждался прогресс украинских реформ.

"Мы обсудили реформы и прогресс, который был достигнут под руководством Президента Петра Порошенко и его команды", - отметила директор-распорядитель МВФ.

"Имею все основания верить, что последние несколько технических вопросов, которые нужно доработать, будут успешно решены в последующие несколько дней. Надеюсь к этому времени мы выполним все требования", - отметила Кристин Лагард. Она пожелала украинцам успехов, роста экономики и улучшения ситуации.

Инф. официального сайта Президента Украины.