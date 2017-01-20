Порошенко в интервью CNN: В 2016 году Украина продемонстрировала рост экономики

20.01.2017, 10:31

Президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CNN отметил, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность.

"В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы имели здесь встречи, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Президент.

Глава государства также отметил важность для Украины сильной и объединенной Европы и трансатлантического единства, включая США. "Здесь, в Давосе, мы имели интересную тему для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров - Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - подчеркнул Петр Порошенко.



Президент также добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.

Президент отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.

Инф. официального сайта Президента Украины.