В Нью-Йорке и Вашингтоне перед инаугурацией Трампа прошли акции протеста

20.01.2017, 10:38

В Нью-Йорке вечером 19 января состоялась многотысячная акция протеста. В этот же день в Вашингтоне произошли столкновения между противниками Дональда Трампа и полицией.

В Нью-Йорке в акции протеста приняли участие в том числе американские звезды и знаменитые политики, включая мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, артистов Роберта Де Ниро, Алека Болдуина, Джулианны Мур, режиссера Майкла Мура и многих других. Акция прошла накануне официальной инаугурации Дональда Трампа как 45-го Президента США.

По словам Джастина Кребса, одного из организаторов, он не ожидает, что им удастся изменить мышление Трампа, однако он надеется ободрить людей, которые раздражены грядущим правлением Трампа. "Мы посылаем сигнал господину Трампу и всей стране, что мы выступаем за равенство, гражданские права, гражданские свободы и защиту окружающей среды", - добавил организатор.

В Вашингтоне вечером 19 января произошли столкновения между полицией и противниками избранного Президента Дональда Трампа, которые пришли на акцию протеста. Как сообщают очевидцы, стычки начались у здания Национального пресс-клуба, где сторонники Трампа собрались на торжественный ужин накануне инаугурации.

Утверждается, что полиция распыляла слезоточивый газ и применяла дубинки, а протестующие использовали задымляющие средства. Как минимум один из участников акции протеста получил травмы.

Ранее 19 января в Вашингтоне состоялся концерт в честь избрания Трампа. На нем выступил ряд музыкальных групп и солистов, работающих в жанре кантри, соул и других. Сам Дональд Трамп приветствовал пришедших на концерт американцев обещаниями объединить страну и сделать Америку более великой, чем когда-либо. Об этом сообщает Deutsche Welle.