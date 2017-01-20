Дело Януковича: беглый экс-президент заявил, что он не подозреваемый

20.01.2017, 10:46

Печерский районный суд Киева сегодня, 20 января, продолжил рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение против Януковича процедуры специального досудебного расследования по делу о государственной измене.

В ходе заседания адвокат Януковича Виталий Сердюк подал заявление от имени своего подзащитного о том, что тот якобы не скрывается от следствия, не получал уведомление о подозрении и поэтому является "свидетелем", а не подозреваемым.

Заслушав мнение сторон, суд отказал в рассмотрении этого заявления. Также адвокат ходатайствовал о допросе Януковича в режиме видеоконференции, однако суд отклонил это ходатайство.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о проведении выездного судебного заседания в дипломатических учреждениях Украины на территории Российской Федерации. "Следственный судья не установил оснований, которые бы обусловливали проведение такого заседание", - говорится в решении.

29 ноября генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение Януковичу в совершении государственной измены, пособничестве власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины и ведении агрессивной войны.

17 января сообщалось, что главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он просил Россию ввести войска на территорию Украины.

3 марта 2014 на заседании Совета безопасности ООН представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что о вводе войск на территорию Украины российскую власть просил лично "действующий и законно избранный президент Украины Виктор Янукович". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.