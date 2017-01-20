Рева: Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ преждевременно

20.01.2017, 16:55

Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ рано. Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил 19 января в эфире телеканала "112 Украина".

Министр также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день продолжается процесс создания Меморандума с Международным валютным фондом. Поэтому говорить о каких-то уже взятых обязательствах Украины перед МВФ для получения очередного транша нельзя.

"Международный валютный фонд для решения проблемы дефицита Пенсионного фонда предложил нам методы, которые применялись в других странах - то есть путем повышения пенсионного возраста", - заявил Андрей Рева и подчеркнул, что украинской стороной во время обсуждения этого вопроса указала на неправильность этого пути для Украины и предложила вариант решения проблемы через проведение пенсионной реформы, без увеличения пенсионного возраста для граждан.

Инф. Министерства социальной политики Украины.