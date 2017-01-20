Власти Харькова отказалась переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего бойца АТО

20.01.2017, 17:00

Власти Харькова отказалась переименовать проспект Героев Сталинграда в честь Мирослава Мыслы - выпускника ХНУ им.Каразина, бойца 93 ОМБр, героически погибшего на Луганщине. Об этом свидетельствует ответ на электронную петицию на сайте городского совета Харькова с подписью Геннадия Кернеса.

Проспект должен был получить новое название в рамках закона о декоммунизации.

В Харьковском горсовете убеждены, что для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют.

"Освобождение Харькова, как в феврале, так и в августе 1943 года было логическим продолжением событий Сталинградской битвы", - говорится в ответе на петицию.

Офицер 93-й мехбригады ВСУ Мирослав Мысла, в честь которого планировали переименовать проспект, был убит боевиками в районе села Крымское Луганской области в октябре 2016 года. Об этом сообщает УНИАН.