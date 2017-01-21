Этот день в истории: 21 января

21.01.2017, 10:16

Предлагаем дайджест основных событий и дат 21 января.

1506 - по распоряжению римского папы Юлия II образована армия Ватикана - Швейцарская гвардия.

1605 - Добрыническая битва - поражение войск Лжедимитрия от армии Бориса Годунова.

1775 - в Москве на Болотной площади казнён Емельян Пугачёв.

1790 - французский доктор Гильотен предложил новое орудие казни - гильотину.

1793 - Великая французская революция: по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

1855 - родился Джон Браунинг, американский изобретатель, конструктор оружия.

1869 - родился Григорий Распутин, негласный духовник и фаворит семьи Николая II.

1870 - умер Александр Герцен, русский писатель, революционер, философ и публицист.

1885 - родился Умберто Нобиле, итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь.

1905 - родился Кристиан Диор, французский модельер, основатель модного дома Christian Dior.

1919 - умер М.И.Туган-Барановский, учёный-экономист, государственный и общественный деятель Украины.

1920 - завершилась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны.

1924 - умер В.И.Ленин (Ульянов), политический и государственный деятель, продолжатель марксизма и основатель СССР.

1941 - родился Пласидо Доминго, испанский певец.

1950 - умер Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), английский писатель и публицист.

1959 - умер Сесиль Блаунт Де Милль, американский кинорежиссёр, создатель кинокомпании "Парамаунт пикчерз", обладатель двух "Оскаров".

1976 - "Конкорд" ввел в строй франко-английский сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд".

1981 - на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сошел первый DeLorean DMC-12.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.