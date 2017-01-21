Лутковская: Украинцы могут быть жертвами торговли людьми в РФ

21.01.2017, 14:07

Есть группа украинцев, которые могли стать жертвами торговли людьми на территории России. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала "112".

Это люди, которые заключили контракты в Украине по работе в РФ курьерами, перевозчиками или водителями, а уже на территории России у них находили наркотики или запрещенные курительные смеси.

Лутковская пояснила, что обстоятельства разные, но все задержанные таким образом находятся под стражей, а запрещенные вещества им, вероятно, подбрасывают.

Национальная полиция отреагировала и открыто уголовное дело относительно торговли людьми. Если Украине удастся доказать, что это действительно торговля людьми, то жертвы не должны быть привлечены к уголовной ответственности, подчеркнула уполномоченная.

Также есть группа из 17 человек, которые уже осуждены или идет процесс их осуждения в РФ. Украина пытается отстоять их гражданство. Это, в частности, дела Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые никак не выражали желания получить российское гражданство. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.