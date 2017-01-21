Рубан организовал встречу Савченко с Плотницким и Захарченко

21.01.2017, 17:15

Встречу депутата Надежды Савченко с главарями террористов ДНР и ЛНР организовал руководитель ГО Офицерский корпус Владимир Рубан, сообщил он сам в интервью hromadske.ua.

Рубан пояснил, что Савченко сама просила присоединиться к процессу освобождению пленных. Рассматривались варианты, где можно организовать встречу с Захарченко и Плотницким.

При этом Рубан сказал, что в Донецке это было бы небезопасно, поскольку "многие заинтересованы, чтобы Савченко была мертвой героиней".

Встреча депутата с террористами не была тайной и прошла она плодотворно, отметил он. "Да, надо было встретиться. По-другому не получалось", - подчеркнул Рубан.

12 декабря Народный депутат Надежда Савченко подтвердила информацию о том, что она встречалась в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.