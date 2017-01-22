В Киеве состоялась акция "Стоп Путин! Стоп война!"

22.01.2017, 09:55

В Киеве в рамках международной акции "Стоп Путин! Стоп война!" на площади Независимости собралось около ста активистов различных организаций. Они держали в руках флаги Украины и красно-черные флаги, а также плакаты с требованием прекратить агрессию против Украины.

Кроме Киева, немногочисленные антивоенные демонстрации прошли также в Днепре, Запорожье, Одессе, Львове, Краматорске, Мариуполе и других городах страны.

Начиная с июня прошлого года акция "Stop Putin's War in Ukraine" проводится уже в третий раз. Среди ее организаторов в Украине - национальное движение "ДИЯ", возглавляемое бывшим лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.

Как заявила на митинге в украинской столице координатор этой международной акции Ирэна фон Бург (Швейцария): "Мы требуем вывести с территории Украины российские войска, выпустить на свободу украинцев, которых незаконно удерживают в Донбассе, Крыму и России, усилить наблюдательную миссию ОБСЕ, сделав ее работу круглосуточной и предоставив членам миссии доступ к части украинско-российской границы, которая временно не контролируется Украиной, а также освободить аннексированный РФ Крым и Севастополь, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 16 ноября 2016 года".

Выразить свой протест против российской агрессии на главную площадь Киева пришла и лидер общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа"), внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Однако организаторы не предоставили ей возможность выступить на митинге.

В конце прошлого года Савченко исключили из фракции "Батькивщина" в Верховной Раде и делегации Украины в Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а в феврале парламент рассмотрит вопрос о ее исключении из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Представители этого комитета обратились к Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины с просьбой проверить действия бывшей кремлевской узницы на наличие в них признаков государственной измены.

Поводом для таких подозрений стали ее переговоры в декабре прошлого года в Минске с лидерами сепаратистов, опубликованные Надеждой 10 января списки украинских военных, удерживаемых сепаратистами в оккупированной части Донбасса, а также ее недавнее заявление о том, что Украина должна временно отказаться от Крыма для урегулирования конфликта в Донбассе. Впрочем, сама Савченко заявляет: "Я никогда не утверждала, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украине мирным путем можно только в случае "сдачи" России Крыма", а лишь констатировала факт невозможности решить этот конфликт другим путем". Об этом сообщает "Радио Свобода".