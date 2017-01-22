В Киеве в День Соборности Украины берега Днепра соединит "живая" цепь

22.01.2017, 10:11

22 января на мосту Патона пройдет юбилейная, уже 10 акция, ко Дню Соборности Украины. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил Владислав Королев, координатор волонтеров акции.

"Наша идея - живой цепью совместить берега Днепра и символически объединить Украину", - пояснил он. Акция начнется в 10-00, готовят ее 150 волонтеров и 10 общественных организаций.

Главная цель акции - привлечь внимание к историческому событию, к факту объединения двух независимых стран УНР и ЗУНР в единое государство. "Это не только сама цепь на мосту, это то, что люди знают о произошедшем. На нашем сайте есть информация об истории мероприятия, есть карта, где люди могут увидеть, как не только в Киеве, но и в других городах мира украинцы приобщаются к празднованию Дня Соборности - первого исторического объединения восточной и западной Украины в единое соборное и неделимое государство", - отметил Евгений Квасков, член братства казацкого боевого обычая "Спас".

Вадим Васильчук, координатор акции, объяснил, что таким образом хотели отойти от советского стиля празднования. "Наша цель - максимально популяризировать идею единства. Мы увидели, что День Соборности отмечается советским образом, когда люди пришли к сцене, послушали, постояли с флагами различных партий. Это искусственно, и нет внутреннего ощущения, что страна едина. Мы показали, что это может быть ярко, современно и интересно", - рассказал он.

Акция пройдет также в Одессе, Ужгороде, Бахмуте, Краматорске, Житомире, Варшаве и Люблине. Организаторы обещают театрализованное действо. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.