Этот день в истории: 22 января

22.01.2017, 10:54

Предлагаем дайджест основных событий и дат 22 января.

888 - Гвидо Сполетский был провозглашён королём Италии.

1863 - в Польше началось Январское восстание.

1898 - в Риге родился советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, создатель фильма "Броненосец Потемкин".

1904 - родился самый популярный в СССР детский писатель Аркадий Гайдар.

1919 - "Акт Злуки" - произошло торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

1967 - власти закрыли первую публичную выставку в Москве одиннадцати официально не признанных художников.

1969 - некто Виктор Ильин совершил покушение на Леонида Брежнева, обстреляв в районе Кремля из двух пистолетов кортеж генерального секретаря.

1980 - академик Андрей Сахаров отправлен в ссылку в Горький под "домашний арест.

2005 - министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.