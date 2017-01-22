Этот день в истории: 22 января

Предлагаем дайджест основных событий и дат 22 января.
888 - Гвидо Сполетский был провозглашён королём Италии.
1863 - в Польше началось Январское восстание.
1898 - в Риге родился советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, создатель фильма "Броненосец Потемкин".
1904 - родился самый популярный в СССР детский писатель Аркадий Гайдар.
1919 - "Акт Злуки" - произошло торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.
1967 - власти закрыли первую публичную выставку в Москве одиннадцати официально не признанных художников.
1969 - некто Виктор Ильин совершил покушение на Леонида Брежнева, обстреляв в районе Кремля из двух пистолетов кортеж генерального секретаря.
1980 - академик Андрей Сахаров отправлен в ссылку в Горький под "домашний арест.
2005 - министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.
ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.