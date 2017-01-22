Трамп опроверг утверждения о своей вражде с ЦРУ

22.01.2017, 11:12

Президент США Дональд Трамп в свой первый полный рабочий день на посту главы американского государства нанес визит в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли (штат Вирджиния). При этом Трамп поспешил опровергнуть утверждения о свой вражде со спецслужбами, распространявшиеся СМИ на фоне заявлений американского разведсообщества о том, что миллиардеру помогли победить на выборах хакеры, работавшие в интересах Кремля.

"Я - на 1000% с вами. Мы находимся на одной волне", - заявил Трамп, обратив внимание на необходимость активного взаимодействия с разведсообществом в целях победы над "Исламским государством". "Мы не использовали реальные возможности, которые у нас есть. Мы были ограничены (в средствах)", - заявил хозяин Белого дома, добавив, что необходимо добиться полного искоренения террористической группировки.

Ранее Джон Бреннан, покидая пост главы ЦРУ предупредил, что непродуманные "разговоры и твиты" миллиардера не способствуют укреплению позиций Соединенных Штатов. Выступая за улучшение отношений с Москвой, Трампу нужно быть "очень осторожным", поскольку он "не понимает Россию", добавил Бреннан. Член Палаты представителей Конгресса США от штата Канзас Майкл Помпео, которого Трамп выдвинул на пост директора разведведомства, пока не прошел утверждение в американском Сенате. По данным Bloomberg, Помпео также присутствовал на встрече в Лэнгли.

Во время визита в штаб-квартиру ЦРУ американский президент обрушился с очередной критикой на средства массовой информации, назвав журналистов "одними из самых бесчестных людей в мире". По версии Дональда Трампа, СМИ сознательно пытались занизить число людей, посетивших 20 января его инаугурацию. По его утверждению, в одном из материалов даже называлась цифра в 250 тыс. человек, в то время, как, по словам самого Трампа, речь могла идти о 1,5 млн.

Британская Financial Times сообщила 20 января, что на инаугурационных торжествах Трампа в Вашингтоне присутствовали 250 тыс. человек, в то время как на аналогичных мероприятиях Барака Обамы в 2009 и в 2013 годах насчитывалось 1,8 млн. и 1 млн. человек соотвественно.

Также Трамп поспешил обвинить СМИ в том, что они выдумали информацию о его вражде с американскими спецслужбами. "На деле же имеет место обратное", - резюмировал президент США. Об этом сообщает Deutsche Welle.