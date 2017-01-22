Экс-президент Джамме покинул Гамбию после передачи власти

22.01.2017, 11:15

Экс-президент Гамбии Яхья Джамме, занимавший пост главы государства более 20 лет, покинул страну после передачи власти победившему на выборах Адаме Бэрроу.

Как сообщают информационные агентства, Джамме сел в самолет, который улетел в неизвестном направлении. Предположительно, экс-президент отправился в столицу Гвинеи Конакри.

Сообщается, что Джамме сопровождали его супруга и Президент Гвинеи Альфа Конде, выступавший посредником на переговорах о передаче власти. В аэропорту собралась толпа сторонников экс-президента, некоторые из которых плакали.

Ранее в субботу Джамме сообщил, что отказывается от борьбы за власть. В заявлении, показанном по местному по телевидению, Джамме сказал, что в Гамбии не должно быть пролито ни капли крови.

Днем ранее новый президент страны Адама Бэрроу объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в Гамбии.

В декабре Джамме отказался признать поражение на президентских выборах, в ходе которых, согласно официальным данным, за Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яхьи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.

51-летний Яхья Джамме занимал президентский пост с 1994 года. Он пришел к власти в результате военного переворота, в ходе которого был свернут Президент Дауда Кайраба Джавара, правивший страной с 1965 года.

Правозащитники подвергали президента Джамме критике за гонения на оппозицию, журналистов и гей-сообщество. Об этом сообщает ВВС.