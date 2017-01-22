Партия Саакашвили отказалась выбирать нового лидера и ждет его возвращения Грузию

22.01.2017, 11:34

Грузинская оппозиционная партия Единое национальное движение отказалась от выборов председателя партии. Этот пост останется вакантным до возвращения на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Такое решение было озвучено на съезде партии 20 января, который прошел во Дворце спорта в Тбилиси. Сейчас Саакашвили не может занять эту должность в связи с отсутствием у него грузинского гражданства.

"Так как Михаил Саакашвили является политическим беженцем режима Иванишвили (бывшего премьер-министра Грузии), он был лишен гражданства Грузии по политическим мотивам", - зачитал текст резолюции на съезде член ЕНД Нугзар Циклаури.

В документе отмечается, что Саакашвили никогда не отказывался от должности председателя ЕНД. В связи с этим и решено не выбирать председателя до тех пор, пока он не сможет вернуться в страну и "полноценно включиться в политические процессы".

Резолюция была встречена громкими аплодисментами собравшихся во Дворце спорта, к которым во время съезда посредством прямого включения обратился также и сам Саакашвили.

Сейчас он проживает на Украине, где получил гражданство. Некоторое время Саакашвили работал губернатором Одесской области, однако после конфликта с Президентом Петром Порошенко покинул должность и объявил о создании там собственной партии.

Единое национальное движение - крупнейшая оппозиционная сила в стране. В октябре прошлого года она проиграла парламентские выборы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Незадолго до съезда в партии произошел серьезный конфликт, в результате которого на прошлой неделе некоторые ее влиятельные члены, в том числе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, заявили о выходе из партии и создании новой политической силы. Об этом сообщает ВВС.