22.01.2017, 13:22

Президент Петр Порошенко поздравил украинский народ с Днем Соборности. "Соборное воссоединения, или как тогда его назвали - злука, проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа, исторически длительного движения украинцев к созданию собственного государства. С мечтаний, стремлений и усилий многих поколений борцов за независимость и соборность", - сказал Президент во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

Глава государства отметил, что хотя государственное объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году произошло лишь символически, оно имело решающее значение для утверждения украинского соборного государства в нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и идентификационные контуры единой Украины.

"Соборность осталось сильной, животворной идеей, переданной потомкам. Поэтому сегодня мы так торжественно отмечаем этот день. Соборность, как я уже ранее говорил - это неделимое целое из всех украинских земель, которые когда-то принадлежали к разным империям, а теперь - объединены в независимое европейское украинское государство", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул: "Соборность - не только общая территория. Это и духовное единство, общие ценности, идеалы, устремления. Это большая крепкая семья всех граждан Украины".

По словам Президента, в быту и в семьях украинцы говорят на украинском, русском, крымскотатарском и других языках, но нас консолидирует единый государственный - украинский язык. Мы ходим в разные церкви, но Бог у нас у всех один. И земля наша одна на всех. У нас у всех - общее прошлое, и проблемы, кстати, у нас одинаковые. Мы вместе радуемся, и вместе скорбим. У нас общий враг, и общая цель, и общая соборность.

"Соборность - это унитарное устройство государства. Но мы уважали и будем уважать разнообразие Украины, специфику местных общин. Децентрализация сейчас для этого дает уникальные возможности. Это разнообразие не является нашим недостатком. Она, наоборот, делает нас богаче, а общее чувство соборности - сильнее", - сказал Петр Порошенко.

Президент процитировал Михаила Грушевского, который говоря о различиях, "созданные на нашем национальном теле чужими влияниями и внешними обстоятельствами», призвал не «раздувать разницы, а развивать чувство единства, солидарности, близости".

Глава государства отметил, что 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было торжественно провозглашено объединение в единую соборную Украину двух государственных образований, возникших на обломках разных империй. Но, к сожалению, это продолжалось недолго. "Исторические документы, которые мы здесь сегодня имеем возможность осмотреть, воплотились в жизнь, к сожалению, только через 72 года. Тогда же, в девятнадцатом соборная Украина не стала реальностью. И независимость государства на долгое время время было потеряно", - отметил он.

"Сейчас, дорогие братья и сестры Украинцы, мы обязаны задуматься, а почему же так случилось. Почему в Хельсинки, которое я послезавтра посещу с официальным визитом, в этом году будут отмечать столетие независимости, а в Киеве в прошлом году праздновали только 25-летие? Почему мы и Украины потеряли 75 лет и зим? Почему Финляндия является одной из самых успешных стран Евросоюза, а Украина только сейчас начала путь европейской модернизации? Почему финны, несмотря на то, что у них была очень сильная политическая конкуренция, не перешли той красной линии к самоуничтожению и смогли защитить себя, а украинскую государственность потеряли внутренние распри?", - отметил Президент.

Глава государства отметил, что ответ на эти вопросы можно найти в воспоминаниях Павла Скоропадского - настолько эти мемуары уместны именно к текущему моменту, а параллели красноречивы. Президент сообщил, что читает воспоминания гетьмана сам и настоятельно рекомендует их всем политикам в качестве работы над ошибками - изучить и желательно законспектировать. "Следует каждому из нас в отдельности и всем вместе взятым зарубить себе на носу, каких колоссальных усилий стоит получить и как бывает легко потерять соборность и суверенитет", - подчеркнул он.

Глава государства также процитировал слова украинского поэта и политического деятеля Олега Ольжича: "Вся история Украины - это борьба двух сил: конструктивной, что накапливает украинскую мощь, и руинным, что распыляет ее во взаимном самопожирание и несет разруху. А вслед за этим - всегда шло господство чужестранцев над Украиной".

"В период угроз и опасности еще больше, чем в мирное и спокойное время, следует поступиться собственными амбициями и интересами в пользу священного дела сохранения национального единства и собственно сохранение Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что в последние годы в дни государственных праздников мы не только вспоминаем выдающихся исторических деятелей, но и кланяемся памяти современных украинских героев - Героев Небесной Сотни и героев войны за независимость в борьбе с российскими агрессорами.

"Наши герои воюют на Востоке не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную украинскую землю. От крайней северной точки, села Гремяч на Черниговщине до южного Фороса, что в украинском Крыму. От западного села Соломоново, что на Закарпатье - до самой восточной Ранней Зори на Луганщине. Погибшие герои пожертвовали самым ценным - своими жизнями", - сказал глава государства.

Присутствующие почтили их память минутой молчания.

Инф. официального сайта Президента Украины.