Порошенко: Всеми доступными законными способами я буду противодействовать попыткам дестабилизировать Украину

22.01.2017, 14:00

Президент Петр Порошенко отмечает, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины является его главным приоритетом. "Такие сложнейшие задачи как возвращение Украины на Донбасс и возвращение Донбасса в Украину, задача деоккупации Крыма будем решаться в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем, укрепляя одновременно нашу обороноспособность и наши Вооруженные Силы", - сказал Президент во время торжественного мероприятия ко Дню Соборности Украина.

По словам Главы государства, обороноспособность страны доведена до такого уровня, когда защита Отечества стал делом не только мобилизованных людей и доброыольческих батальонов, а качественно подготовленных профессионалов- контрактников. "Тех самых добровольцев, которые пошли с оружием в руках, научились и защищают Украину", - сказал он и добавил, что на днях состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны по вопросам государственного оборонного заказа на 2017 год.

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина придерживается Минских соглашений, что и позволило нашей дипломатии выиграть нелегкую борьбу за продолжение санкций от всего мира: Евросоюза, США, Канады, Японии, Австралии против агрессора - Российской Федерации. "Но, подчеркиваю, при этом мы не уступили ни одной принципиальной позиции. Более того в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и бесспорный прогресс в вопросах безопасности: стойкое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над отдельными участками украинско-российской границы - сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно нашими славными пограничниками", - сказал глава государства.

"К решению этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе те, которые касаются и изменений в Конституцию", - подчеркнул Петр Порошенко.

В то же время, Президент отметил, что обидно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, говорят вести себя с жителями оккупированных районов так, словно они уже не являются нашими гражданами, и их судьба нас не касается.

"Хочу передать этим политиками вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы этими украинскими землями разбрасываться? Тем более, что такая стратегия, полностью и это уже доказано, к миру не приведет. Цель России не является Донецк и Луганск. Целью России является вся Украина, а не только Крым и Севастополь", - сказал Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что еще одним своим приоритетом в новом году считает обеспечение политических условий для реформ и восстановления экономики. "Должен огорчить кое-кого и в Киеве, а также и в Москве, где особенно слабые на язык политики не скрывают российской ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов. Как Президент всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну и свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть и буквально выстрадал наш украинский народ", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, изменения и преобразования, начались в 2014 году, в 2015-м первые сдвиги были очевидными только самими реформаторам, а в 2016-м их уже заметили и высоко оценили как внутри страны, так и наши зарубежные партнеры.

Очень важно, чтобы 2017 вошел в историю как год, когда изменения стали ощутимыми для широкого круга граждан Украины. Мы стараемся, чтобы в этом году люди увидели, что ситуация в стране кардинально меняется к лучшему, подчеркнул Президент.

"Украина сделала больший прогресс в реализации реформ за последние два года, чем за первые 23 года независимости". Если бы подобное суждение высказали мы, наверное, оно выглядело бы несколько субъективным. Но такой вывод сделали наши партнеры из США и Европейского Союза, и это придает этому утверждению объективности", - отметил глава государства.

"Украина внедряет интенсивные и беспрецедентные реформы в экономической и политической системах; ее демократические институты и в дальнейшем восстанавливаются" - чтобы получить такую оценку со стороны Еврокомиссии, мы работали долго, много и настойчиво", - добавил Петр Порошенко и отметил, что на этот результат работали Президент, парламент, правительство.

В то же время, глава государства подчеркнул, что нужно прилагать еще больше усилий. "Ибо достигнутых темпов реформ недостаточно, чтобы преодолеть тот разрыв и отставание от соседних нам европейских стран. Нужно действовать по принципу олимпийского движения: быстрее, выше, сильнее. И только тогда - мы станем чемпионами ", - отметил он.

"Столько людей, столько поколений горели сердцем ради Украины, жертвовали жизнью, всем, что имели. Итак, мы не имеем права быть безответственными, слабыми, неэффективными ", - резюмировал Президент.

Петр Порошенко процитировал поэтические строки Лины Костенко: "Не допускай такой мысли, что Бог покажет нам немилость. Жизни человеческой сроки сжаты. Нет времени на поражение".

"Пусть вдохновляют нас эти слова. Украинский народ на весь мир заявляет о своей незыблемой свободе достойно жить в своем независимом едином украинском государстве, построенном на европейских ценностях, идеалах человечности и демократии. Этим путем мы идем - уверенно и к победе", - подчеркнул он.

Инф. официального сайта Президента Украины.