В России в отношении 5 человек возбуждено уголовное дело по обвинению в связях с "Правый сектором"

23.01.2017, 11:22

В отношении пяти россиян возбуждено уголовное дело по обвинению в связях с запрещенной в России украинской организацией "Правый сектор".

По версии Следственного комитета, Игорь Чудинов, Геннадий Хамраев, Георгий Стоцкий, Роман Стригунков и Александр Валов в разное время посещали Украину, где присоединились к "Правому сектору".

Следствие называет Чудинова заместителем командира одного из подразделений добровольческого корпуса "Правый сектор", а Хамраева обвиняет в участии в "операциях против мирного населения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Остальных фигурантов дела российское ведомство считает активистами "Правого сектора".

О задержании кого-либо из россиян, упомянутых в пресс-релизе, не сообщается.

"Правый сектор" признан экстремистским и запрещен в России в ноябре 2014 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".