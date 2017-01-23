Геращенко расскажет о работе российских спецслужб по диверсиям в Украине

23.01.2017, 11:40

Советник главы МВД Антон Геращенко после предотвращения покушения на него сегодня проведет пресс-конференцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 15:00 в пресс-центре МВД я проведу пресс-конференцию и расскажу о системной работе российских спецслужб по диверсионно-террористической работе на территории Украины", - говорится в его сообщении.

Геращенко отметил, что лишь одним из звеньев этой работы была организация его ликвидации.

21 января СБУ предотвратила покушение на депутата от партии "Народный фронт", советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Служба безопасности Украины обнародовала видеодоказательства планирования покушения на общественного деятеля, народного депутата, которое готовилось и контролировалась с территории России. Об этом сообщает УНИАН.