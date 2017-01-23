СМИ назвали имена депутатов, которых ГПУ проверяет из-за деклараций

23.01.2017, 12:45

Государственной фискальной службе Украины по ходатайству Генеральной прокуратуры поручили проверить уплату налогов девятью народными депутатами.

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах и решения Печерского райсуда от 16 января, в данный момент по ходатайству ГПУ, ведущей расследование возможного уклонения депутатами от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ), опубликованы судебные решения относительно девяти народных избранников.

В список вошли, в частности, Олесь Довий, Евгений Бакулин, Андрей Лозовой, Юрий Солод, Борислав Розенблат, Андрей Рыбалко, Александр Горбунов, Виктор Романюк и Геннадий Бобов.

Так, Олесь Довгий (группа "Воля народа") задекларировал активов на 54,7 млн. грн. В ГПУ, в то же время, утверждают, что по данным налоговой службы, 1998-2005 годах Довгий официально заработал только 11,8 млн. грн. Помимо этого, в 2015 году он приобрел корпоративные права ЧП КВ "Менеджмент" за 15 млн. грн., задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости.

Депутат от БПП Борислав Розенблат задекларировал почти 109 млн. грн. В ГПУ, однако, утверждают, что в 1998-2015 гг. ним было уплачено налогов лишь с 3,3 млн. грн.

Член фракции "Оппозиционный блок", экс-глава правления НАК "НАфтогаз" Евгений Бакулин задекларировал активов на общую сумму 42,4 млн. грн., дом за 5,4 млн. грн, а также два автомобиля, стоимостью около 2,5 млн. грн. При этом, по информации ГПУ, в 1998-2005 гг. ним было уплачено налогов лишь с 15 млн. грн. доходов.

Проверка коснется депутата Андрея Лозового (замглавы парламентской фракции РПЛ), который дазекларировал наличными 150 тыс. евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс. гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества.



Отмечается, что в налоговой службе информация о доходах Лозового с 200 года отсутствует - есть только данные за 2015 год, которые касаются его депутатской зарплаты в 69,5 тыс. грн., а также 80,5 тыс. грн., полученных на выполнение депутатских полномочий.

Еще один "радикал", которого коснется проверка - депутат Андрей Рыбалко, который задекларировал более 49 млн. грн., но при этом, уплатил налоги только с 16 млн. грн. дохода.

ГПУ хочет проверить Александра Горбунова ("Народный Фронт"), задекларировавшего активов на 12 млн. грн. В налоговой есть информация лишь о 1,2 млн. грн. его дохода.

Виктор Романюк будет подвержен проверке, поскольку задекларировал более 15 млн. грн. наличными, но с 1998 по 2015 году уплатил налогов только с 1,4 млн. грн.

Юрий Солод ("Оппоблок") задекларировал почти 35 млн. грн. и квартиру за 8 млн., однако официально с 1998 по 2015 год заработал около 3 млн. грн.

Геннадий Бобов из группы "Відродження" указал в декларации 100 млн. грн., 2,5 млн долларов и 1,8 млн. долларов своей супруги. По информации ГФС, в 1998-2015 гг. Бобов заработал 118,7 млн. грн. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".