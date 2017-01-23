Гройсман: Бизнесмен - это клиент местных властей, который должен получить качественные услуги

23.01.2017, 14:19

Местная и центральная власть должны объявить "войну" всем тем представителям контролирующих органов, которые оказывают давление на бизнес, тем самым препятствуя созданию новых рабочих мест и преодолению бедности в стране. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов.

"Иногда на уровне города, района, области создаются непосильные условия для развития инвестиций. Это все мы должны с вами ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова, объявить войну всем тем, кто становится против того, кто создает рабочие места, всем тем, кто не дает возможности нам с вами вырвать страну из тотальной бедности", - подчеркнул премьер-министр.

"Тот, кто сегодня оказывает давление на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, является нашим с вами классовым врагом, какой бы чин у него ни был", - подчеркнул Владимир Гройсман.

В этом контексте премьер-министр призвал городских голов сообщать о "бестолковых контролерах": "Я сделаю все от себя зависящее, чтобы такой руководитель налоговой, таможни, гоструда, полиции, если это очевидный факт, был смещен со своей должности".

По его словам, каждый день власть должна помогать бизнесу быть эффективным и защищать предпринимателей. В частности, это касается предоставления услуг со стороны всех государственных институтов.

"Бизнесмен - это клиент местных властей, который должен получить качественные услуги", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Глава правительства также обратил внимание на необходимость обеспечения справедливой судебной системы, "чтобы те, кто инвестирует, чувствовали себя защищенными".

"Никогда денежный станок не делал страну успешной - только развитие национальной экономики через создание условий, когда все те, кто инвестирует в Украину, могут делать это спокойно", - отметил он.

Премьер-министр убежден, что наступил новый этап в отношениях между бизнесом и государством, где контракт бизнеса и государства должен заключаться в открытости и честном диалоге.

"Честный бизнес имеет право получить честное государственное и местное управление, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Честный диалог власти и бизнеса, бизнеса и власти, предоставление качественных услуг дает возможность быть честными и эффективными. Призываю вас ежедневно об этом помнить и работать так, чтобы Украина получила положенное. А нам предстоит только успех", - сказал он, обращаясь к представителям местных властей.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.