Гройсман: Задача правительства в 2017 году - модернизировать таможенную службу и увеличить таможенные поступления

23.01.2017, 14:21

Среди приоритетов правительства на 2017 год - модернизация таможенной службы, что позволит увеличить поступления от таможенных платежей за счет ликвидации коррупционных схем. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время семинара на тему "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов.

"Наша задача - модернизировать таможенную службу в 2017 году, увеличить эти поступления. Эти средства принадлежат украинскому народу", - отметил глава правительства.

Премьер-министр сказал, что правительству уже удалось ликвидировать ряд коррупционных схем на таможне. С начала реформирования таможенной службы в мае 2016 года уже в августе произошел устойчивый рост поступлений в государственный бюджет.

В декабре перевыполнение планов поступлений таможенных платежей составило 20%. "Это 4 млрд. грн., которые расходились по карманам, которые ранее были продуктом коррупционных схем. Сегодня эти средства работают на государство", - отметил он.

Владимир Гройсман отметил, что меры по преодолению серого импорта также служат для защиты внутреннего производителя.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.