Геращенко: По указанию спецслужб РФ ранее судимые преступники дестабилизируют ситуацию в Украине

23.01.2017, 16:30

По полученной информации, на территории РФ активно действует учебно-террористический центр, который массово вербует рецидивистов для организации подрывной деятельности на территории Украины. Под видом уголовных преступлений российские спецслужбы пытаются реализовать ряд диверсионных актов, чтобы дестабилизировать ситуацию на мирных территориях Украины. Об этом сегодня, 23 января, во время пресс-конференции сообщил член коллегии МВД, секретарь Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат Украины Антон Геращенко.

По его словам, резонансные преступления, совершенные в последнее время, четко организованы и носят системный характер. Допросы фигурантов и дальнейшая агентурная работа позволила работникам Нацполиции установить наличие связи между ними.

"Эти преступления готовились заранее на территории Российской Федерации. Подозреваемые лица дали показания, что проходили спецподготовку и имели конкретные задачи. Инструкторы указанного центра на постоянной основе проводят вербовку рецидивистов из числа украинских заключенных на территории ОРДЛО и Крыма", - отметил Антон Геращенко.

Так, в ноябре прошлого года в Харьковской области оперативники задержали 49-летнего жителя Мариуполя Донецкой области, который только что прибыл из РФ в Украину с особым "заданием". Ранее судимый признался, что 16 сентября 2016 года по заказу органов ФСБ РФ совершил убийство работника Ровенского СИЗО майора Ивана Мамчура, который ранее был командиром группы третьего полка спецназа ГУР Украины.

В сентябре 2016 года оперативники уголовного розыска задержали межрегиональное ОПГ, которое занималось разбойными нападениями на дорогах. Банда прошла обучение в учебно-террористической центре и имела четкую иерархию и координировалась "вором в законе" Гиоргием "Куцу" Лобдженидзе. Часть преступников были выходцами из ОРДЛО и неоднократно принимали участие в незаконных вооруженных формированиях на оккупированных территориях.

"Все члены сохранили устойчивые связи и контакты с российско-террористическими группировками и действовали с целью внушения страха и паники", - подчеркнул Антон Геращенко.

Очередным преступлением, которое имеет яркую идеологическую окраску и антиукраинский характер, стало покушение на убийство в Харькове на молодого военнослужащего 25-й бригады ВДВ ВСУ, курсанта Харьковского национального технического университета, участника АТО и защитника Луганского аэропорта Евгения Суховеева. В октябре прошлого года неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в голову 24-летнего военнослужащего. К счастью, парень выжил.

"Русский след" удалось обнаружить и в довольно необычном, на первый взгляд, преступлении, совершенном в ноябре прошлого года в Херсоне. Тогда злоумышленники пытались осуществить поджог квартиры херсонского городского головы Владимира Николаенко. Следствие выяснило, что в планах воров были поджоги домов ряда общественных и политических деятелей, а также крымскотатарских и еврейских организаций.

"Сама по себе эта история могла не иметь такого резонанса, если бы наши оппоненты - представители спецслужб РФ - не "раздували" факты поджогов. Каждый такой инцидент мгновенно распространялся в сомнительных ресурсах с целью демонстрации якобы неприятия жителями Херсона украинской власти", - подчеркнул Антон Геращенко, добавив, что все члены банды были задержаны "на горячем" - во время очередной попытки осуществить поджог.

Кульминацией стало предупреждение Службой безопасности Украины покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко, который планировали выполнить ранее судимые лица. Злоумышленники планировали подложить взрывчатку под автомобиль народного депутата, что по почерку напоминало убийство журналиста Павла Шеремета.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.