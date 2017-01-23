Гройсман призывает местные власти использовать полученные от децентрализации возможности на развитие экономики регионов

23.01.2017, 16:38

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти использовать полученные от децентрализации возможности на развитие местной экономики и привлечение инвестиционных проектов. Об этом глава правительства сказал во время семинара на тему "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов.

"Экономическое развитие происходит на местах. Нет виртуальных инвестиций, виртуального экспорта. Все это происходит в реальном селе, городе, области, районе, где создаются новые рабочие места, национальный украинский продукт", - отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что в результате инициированной им реформы по децентрализации в стране была изменена система финансирования и созданы инструменты, которые позволяют местным властям эффективно решать проблемы на местах и не допускать их возникновения.

Сегодня местные бюджеты возросли в несколько раз. Так, только по результатам прошлого года местные бюджеты выросли на более чем 45 млрд. грн.

Глава правительства привел примеры бюджетов развития города Запорожья, который составляет 1 млрд 600 млн грн, и города Львова в размере 1 млрд. 800 млн. грн.

"Уверяю вас, с момента независимости нашего государства никогда эквивалентного ресурса в таком размере не было на местах, - отметил Владимир Гройсман. - Это колоссальный ресурс для того, чтобы инвестировать в развитие экономики, развитие новых рабочих мест, производство инновационных продуктов". "Это ресурсы, которые мы можем направлять в том числе на создание условий развития экономики", - подчеркнул он.

"Финансовая децентрализация - также инвестиция в создание локальных рабочих мест, развитие локальной экономики. Сегодня у вас есть условия в том числе, чтобы создавать индустриальные парки, обеспечивать их всем необходимым, всей инфраструктурой для того, чтобы именно в ваших регионах, городах, областях размещались новые современные предприятия", - отметил Владимир Гройсман.

Также на местный уровень были переданы многие полномочия, в частности по регистрации бизнеса, имущества.

"Все, что необходимо, чтобы самостоятельно принимать решения, уже на местах. Это означает, что есть инструменты у вас и ресурсы, финансы, которыми вы можете распоряжаться и быть успешными. Сегодня все для вас доступно", - отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что главная задача на сегодняшний день - обеспечение экономического роста в стране.

"Передо мной как премьер-министром страны и нашей командой стоит одна задача - мы должны обеспечить экономический рост, экономический прорыв, но не лозунгами и красивыми названиями, а реальными конкретными делами", - отметил он.

Также, по его словам, необходимо перейти от сырьевого типа экономики и создавать добавленную стоимость в стране.

Украина имеет серьезные возможности как по развитию внутреннего рынка, так и возможности по увеличению экспортного потенциала, убежден Владимир Гройсман.

В этом контексте премьер-министр напомнил, что правительство создало Офис по продвижению экспорта и Офис привлечения и поддержки инвестиций, который во взаимодействии с местными властями будет работать над поиском инвестиционных проектов и их сопровождением.

"Настало время, когда вы на местах будете создавать структуры, которые будут совмещены с нашими структурами", - отметил глава правительства и призвал местные власти к дальнейшему диалогу и качественному взаимодействию между структурами государственной власти.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.