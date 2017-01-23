Докладчики ПАСЕ назвали главную проблему Украины

23.01.2017, 16:51

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), открывшейся в Страсбурге сегодня, 23 января, обсудят проект резолюции "Функционирование демократических институтов на Украине". Доклад и соответствующую резолюцию представят докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине: испанский депутат из Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Джорди Шукла и глава "Европейской народной партии" в ПАСЕ Аксель Фишер.

Докладчики отмечают, что со времени последней резолюции, принятой в апреле 2014 года сразу после незаконной аннексии Крыма Россией, "события на Украине развивались под воздействием военной агрессии России на востоке страны и попыток в рамках минских договоренностей решить этот конфликт мирным путем". Несмотря на это, "процесс реформ в Украине в соответствии с требованиями украинского народа, озвученными во время протестов на Майдане, реализуется", отмечают авторы.

Тем не менее, как отмечено в докладе, одной из главных проблем в стране остается "разветвленная коррупция". "Долгое отсутствие конкретного прогресса" в борьбе с коррупцией, а именно судебных процессов и тюремных сроков коррупционерам "может потенциально уменьшить эффект от амбициозных реформ власти и в конечном счете подорвать общественное доверие в политическую и юридическую систему в целом", говорится в тексте документа.

"Ассамблея обеспокоена медленными темпами борьбы с коррупцией и ограниченными конкретными результатами", - констатируется в проекте резолюции. Ее авторы также отмечают тесную связь политических и экономических интересов представителей власти на Украине и негативное влияние этого на общественное мнение, что в свою очередь может помешать борьбе с коррупцией. Создание специализированного коррупционного суда является решающим шагом в борьбе с коррупцией, подчеркивается в документе.

Дебаты и голосование депутатов ПАСЕ по проекту резолюции "Функционирование демократических институтов на Украине" запланировано на 25 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.