Минюст объявил повторный конкурс на должность руководителя люстрационного департамента

24.01.2017, 15:24

Министерство юстиции Украины объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации. Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса.

Министерство юстиции приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей к процессу отбора для как можно более широкого освещения и обеспечения еще большей открытости и прозрачности конкурса.

Конкурс пройдет с 1 по 3 марта этого года. Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе могут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям.

Инф. Министерства юстиции Украины.