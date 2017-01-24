Порошенко почтил память финнов, отдавших жизнь за независимость Финляндии

24.01.2017, 16:05

Президент Петр Порошенко почтил память погибших финнов, которые боролись за независимость Финляндии и возложил венки к Кресту Героев и могиле маршала Карла Густава Маннергейма на кладбище Хиетаниеми.

По традиции именно здесь руководство Финляндии во время государственных и военных праздников, а также иностранные гости высокого уровня во время визитов чествуют память павших героев.

В составе кладбища Хиетаниеми в Хельсинки большое военное кладбище с секцией могил солдат, погибших в Зимней войне и Второй мировой войне. В центре военного кладбища находятся памятник Неизвестному солдату, и могила маршала Карла Маннергейма. Памятник Неизвестному солдату Крест Героев - бронзовый крест, могила-памятник маршала Карла Маннергейма и мемориальная стена памяти погибших солдат были установлены рядом с кладбищем героев войны и торжественно открыты в 1954 году.

Инф. официального сайта Президента Украины.