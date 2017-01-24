Выборы в парламент Германии пройдут 24 сентября

24.01.2017, 17:00

Президент Германии Йоахим Гаук сегодня, 24 января, утвердил 24 сентября датой проведения очередных выборов в парламент ФРГ - бундестаг. Ранее, 18 января, соответствующее предложение министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера было одобрено правительством.

Предложение о проведении выборов в последнее воскресенье сентября поддержали почти все федеральные земли. Сомнения оставались только у Берлина, так как на этот день в городе запланирован традиционный марафон.

Первоначально в качестве даты выборов обсуждалось 17 сентября, однако в это время только заканчивается отпускной сезон и многие избиратели могут находиться в разъездах.

Согласно статье 39 Конституции ФРГ, новые выборы в парламент страны проводятся между 46-м и 48-м месяцами после начала срока полномочий бундестага в выходной или праздничный день. Предложения по конкретной дате проведения готовит глава МВД после консультаций с властями федеральных земель. Об этом сообщает Deutsche Welle.