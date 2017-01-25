Зубко: ЦИК назначила первые выборы в 40 объединенных территориальных общинах в 15 областях Украины

25.01.2017, 14:24

Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы еще в 40 объединенных территориальных общинах в 15 областях Украины. Они состоятся 30 апреля 2017 года. Реформа децентрализации успешно движется вперед. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Комиссия ЦИК объявила с 11 марта 2017 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Перечень объединенных общин, где 30 апреля 2017 года пройдут первые местные выборы:

Винницкая область: Якушинецкая сельская ОТО; Кунковская сельская ОТО; Мурафская сельская ОТО

Волынская область: Колодяжненская сельская ОТО; Заборольская сельская ОТО; Вишневская сельская ОТО; Забродовская сельская ОТО; Самаровская сельская ОТО

Донецкая область: Северская городская ОТО

Закарпатская область: Иршавская городская ОТО; Перечинская городская ОТО

Запорожская область: Великобелозерскаясельская ОТО; Павловская сельская ОТО; Гуляйпольская городская ОТО; Широковская сельская ОТО; Каменско-Днепровская городская ОТО; Водянская сельская ОТО; Ореховская городская ОТО; Черниговская поселковая ОТО

Ивано-Франковская область: Олешанская сельская ОТО

Львовская область: Великолюбинская поселковая ОТО; Магеровская поселковая ОТО; Розвадовская сельская ОТО

Николаевская область: Дорошевская сельская ОТО

Одесская область: Яськовская сельская ОТО

Полтавская область: Великобагачанская поселковая ОТО; Рокитянская сельская ОТО

Ровенская область: Бокоймевская сельская ОТО

Сумская область: Бочечковская сельская ОТО; Краснопольская поселковая ОТО; Кролевецкая городская ОТО; Ольшанская сельская ОТО

Херсонская область: Горностаевская поселковая ОТО; Виноградовская сельская ОТО

Черкасская область: Степанецкая сельская ОТО; Селищенская сельская ОТО; Ротмистровская сельская ОТО

Черниговская область: Комаровская сельская ОТО; Козелецкая поселковая ОТО; Менская городская ОТО.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.