Правительство утвердило новый механизм возмещения НДС

25.01.2017, 16:14

Сегодня, 25 января, правительство одобрило новый Порядок ведения Реестра по возмещению НДС, разработанный Минфином с целью облегчения ведения бизнеса в Украине и уменьшение коррупции. Принятый проект делает механизм возмещения НДС прозрачным и своевременным и устанавливает равные условия для всех налогоплательщиков.

Государственная фискальная служба Украины вела два реестра возмещения НДС. Возмещение НДС осуществлялось на основании выводов, которые ГФС передавало Госказначейству. Задержка либо не направление ГФС выводов в Казначейство относительно правомерности возмещения НДС, без которого возмещение невозможно, давало ГФС возможность манипулировать суммами, заявленными к возмещению.



Выборочный непрозрачный процесс к возмещению НДС создавал значительные возможности для коррупции в этой сфере, и поэтому является одной из главных причин для нареканий бизнеса.



С целью обеспечения прозрачности возмещения НДС с 10 января 2017 года сформирован Единый публичный Реестр заявлений. Кроме того, Минфин разработал и согласовал с ГФС и Госказначейством Порядок ведения Реестра.



Создание единого реестра возмещения НДС является одним из главных пунктов антикоррупционного пакетa налоговых изменений (законопроект N5368), который был разработан Минфином совместно с бизнесом и независимыми общественными экспертами, и получивший публичную поддержку ведущих деловых и общественных объединений таких, как Американская торговая палата, Всеукраинское объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця", бизнес-совет США-Украина, Европейская бизнес ассоциация, Союз украинских предпринимателей (СУП), Украинская бизнес-ассоциация, Торгово-промышленная палата Украины, Совет бизнес-омбудсмена, общественная платформа "Налоги для экономической свободы ", в которую входят 17 ассоциаций, Коалиция "За либеральную налоговую реформу", которая насчитывает 15 ассоциаций, Коалиция "За детенизацию экономики" (7 ассоциаций), а также объединение общественных экспертов Реанимационного пакета реформ, в состав которого входят ведущие исследовательские центры и общественные организации.



Новый Порядок ведения Реестра по возмещению НДС, в частности, предусматривает:



∙ формирования и ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения осуществляется на основании баз данных ГФС и Казначейства;



∙ определение четких данных, которые относятся к такому реестру;



∙ автоматическое внесение заявлений в реестр, что осуществляется в течение операционного дня в хронологическом порядке поступления таких заявлений;



∙ Казначейство проводит бюджетное возмещение НДС на основании данных Реестра;



∙ публикация реестра на официальном сайте Минфина.



Во-первых, это поможет уменьшить коррупцию при возмещении НДС. Во-вторых, будут установлены равные условия для всех налогоплательщиков, что в свою очередь улучшит условия для ведения бизнеса в нашей стране. Кроме того, новый механизм позволит осуществлять возмещение НДС вовремя и прозрачно.



"Мы последовательно предпринимаем шаги для улучшения условий ведения бизнеса в нашей стране. Регулярно проводим встречи с представителями бизнес-сообщества, чтобы понимать, какие проблемы их беспокоят, и стараемся оперативно на них реагировать. Сейчас мы разработали новый механизм возмещения НДС - прозрачный и своевременный. Каждое предприятие, каждый налогоплательщик должен быть в равных условиях со всеми", - отметил министр финансов Александр Данилюк.

Инф. Министерства финансов Украины.