Задержанного в оккупированном Симферополе адвоката Полозова отпустили из ФСБ

25.01.2017, 16:22

Адвоката Николая Полозова, задержанного в аннексированном Россией Крыму в среду, отпустили из управления Федеральной службы безопасности, сообщает корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Полозов заявил, что квалифицирует действия сотрудников ФСБ не как попытку допроса, а как похищение. Наумлюк сообщил, что адвокат не отвечал на вопросы.

Николай Полозов представляет в суде интересы заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщает "Радио Свобода".