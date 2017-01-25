Розенко: Повышение пенсионного возраста не даст желаемого эффекта по сокращению дефицита бюджета Пенсионного фонда

25.01.2017, 16:26

Повышение пенсионного возраста не даст желаемого эффекта относительно сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Принципиальная позиция относительно повышения пенсионного возраста в Украине абсолютно четкая и понятная. Еще в 2011 году, когда Янукович с Азаровым проводили так называемую пенсионную реформу, повышая пенсионный возраст, я говорил о том, что повышение пенсионного возраста в нынешних условиях ни для Украины, ни для украинцев никакого позитива не принесет. И наконец, мы увидели: в 2011 году дотация из бюджета Пенсионному фонду составляла 40 млрд. грн., сегодня она составляет 140 млрд. грн. То есть вполне очевидно, что вопрос не в пенсионном возрасте, а в совершенно других вещах", - сказал он.

"Я напомню, что той же "реформой" Азарова-Януковича был повышен и обязательный страховой стаж сразу на 10 лет. И на сегодняшний день для мужчин он уже составляет 35 лет, а для женщин - 30 лет. Куда еще дальше его повышать? Поэтому я считаю, что сегодня нет оснований говорить ни о повышении пенсионного возраста, ни о повышении страхового стажа", - отметил Павел Розенко.

По его словам, концепция пенсионной реформы, которая позволит будущим поколениям получать достойную пенсию, заключается во внедрении трехуровневой системы пенсионного обеспечения. "Концепция пенсионной системы заключается в следующем, и это зафиксировано в действующем законодательстве, что украинец должен получать пенсию из трех источников - солидарного уровня, накопительного и негосударственного пенсионного страхования", - отметил он.

По словам Павла Розенко, солидарная система уже не способна обеспечить высоких пенсий. "Солидарная система себя уже исчерпала, потому как ее ни перекраивай - изменениями формул, возраста, стажа, - тот минимум, который сегодня получают люди, это константа, которую мы можем только немного осовременивать". "И именно, в частности, повышение минимальной зарплаты - это шаг к сбалансированию бюджета Пенсионного фонда и проведению осовременивания пенсий", - сказал вице-премьер-министр.

Он также добавил, что в условиях, когда около 50% работающих людей либо не платят налогов, либо уплачивают их в неполном объеме, не может быть высоких пенсий. "Налоги необходимо платить всем, ведь это пенсии для пенсионеров. Пенсия - это производная от заработных плат и уплаченных налогов", - подчеркнул Павел Розенко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.