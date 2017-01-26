Зубко: Стандарты ЕС относительно стройматериалов должны работать в Украине

26.01.2017, 15:22

В этом году стоит вопрос пересмотра 30 государственных строительных норм, их усовершенствования, и самое главное - приведение их к европейским стандартам. Думаю, что 2017 год станет показательным в этом плане. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ГАСИ будет помогать городам готовить специалистов, чтобы города получили такой инструмент, как госархстройконтроль.

"Это вопрос номер один. Мы хотим внедрить закон, который будет регламентировать работу рынка строительных изделий на территории Украины. Все стандарты, действующие в Европе, должны беспрепятственно работать в Украине, в том числе и в отношении стройматериалов, произведенных в Украине. Такой законопроект мы подали на рассмотрение правительства", - заявил Геннадий Зубко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.