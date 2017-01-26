В 5 городах Украины проходил социальный проект "Школа волонтеров"

26.01.2017, 15:28

Социальный проект "Школа волонтеров" длился 3 месяца и охватил 5 городов Украины. Проект реализовали "Всеукраинская общественная организация "Рядом" при поддержке немецкой федеральной компании Deutsche Gesellschaft f"ur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Об этом рассказали Майк Маттес, руководитель проекта "Поддержка территориальных общин Украины в связи с увеличением количества внутренне перемещенных лиц" и Мария Тищенко, исполнительный директор "Всеукраинской общественной организации "Рядом", во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

В течение октября-декабря 2016 года провели трехдневные обучающие тренинги в Харькове, Днепре, Запорожье, Краматорске и Северодонецке. Обучение провели при поддержке органов местного самоуправления городов, организаций и высших учебных заведений. Главной целевой аудиторией стали местные активисты и вынужденно перемещенные лица (далее - ВПЛ). "Для нас очень важно, чтобы вся община могла получать пользу от наших проектов… Волонтеры должны воспользоваться возможностью обмениваться знаниями и получить важный жизненный опыт", - отметил руководитель проекта. По его мнению, последствия военного конфликта можно преодолеть путем сотрудничества правительственных и неправительственных институтов на местах. "Около 200 человек, разного возраста и профессиональной деятельности, приняли участие в этом проекте", - отметил Майк Маттес.

Со слов Марии Тищенко, проект имел цель популяризировать волонтерского движения. "Нашей целью была активизация ВПЛ, также интеграция в принимающие их общины, - отметила она и добавила, что реализовано много локальных инициатив. В частности, "Энергия поколений" в Днепре, которая объединила за круглым столом молодых людей и пожилых людей. Это также работа с детьми с инвалидностью в Краматорске. К нашей акции "Подари украинскую книгу библиотекам Донбасса" присоединились выпускники нашей школы, и больше тысячи книг уже доставлены в библиотеки Луганской и Донецкой областей". Среди других акций - "Мастерская святого Николая" в Днепре, во время которой дети с полицейским рисовали открытки для детей Донбасса, тренинг "Дебаты", а также Рождественский Бал "Мужество и Грация". "Методологическим результатом нашей работы стало учебное пособие, включающий такие разделы, как сущность волонтерства и его история", - подытожила Мария Тищенко. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

