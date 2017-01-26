Против участников блокады в Луганской области открыто уголовное дело

26.01.2017, 16:37

По факту блокирования железной дороги в Луганской области между станциями Светланов и Шипилов полицией открыто уголовное производство. В данный момент следственная группа пытается попасть на место события. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Производство открыто по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, которые нарушили работу транспорта) УК.

На данный момент на месте событий было установлено нахождение около 50 лиц в камуфлированной одежде, среди которых есть народные депутаты, такие как Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк и другие, сообщили в прокуратуре.

На вопрос, планируются ли какие-либо действия по разблокированию упомянутого участка железной дороги, в пресс-службе ответили, что "в данное время следственно-оперативная группа пытается туда пройти, скажем так, для дальнейшего осмотра места события и проведения следственных действий".

26 декабря сообщалось, что ветераны АТО заявили о начале блокады ОРДЛО.

25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко и начальник штаба АТО Анатолий Виноградский, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.