Задержанного в оккупированном Крыму адвоката крымских татар привезли в суд Симферополя

26.01.2017, 16:44

Задержанного в Крыму адвоката крымских татар Эмиля Курбединова доставили в Железнодорожный районный суд Симферополя для определения меры пресечения. Об этом сообщает у себя в Twitter журналист Антон Наумлюк.

Он также пишет, что на заседание суда по Курбединову не пустили прессу, в здании усилен режим безопаснти.

По словам Наумлюка, Курбединов признал вину частично. Силовики также провели обыски в квартире Курбединова и его офисе.

Это уже второй за два дня случай задержания адвоката крымских татар в Крыму. Так, 25 января был задержан Николай Полозов. ФСБ пытается перевести его из статуса адвоката а в статус свидетеля, лишив таким образом замглавы Меджлиса Ильми Умерова ключевого адвоката.

Тем временем государственные российские СМИ не говорят ни слова о задержании адвокатов, а пишут о "спецоперации по ликвидации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену. Об этом сообщает "Украинская правда".