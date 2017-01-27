Президент поручил Правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора со Львова

27.01.2017, 11:05

Президент Петр Порошенко поручил Правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора со Львова сейчас и на длительную перспективу. Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи главы государства с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления, - отметил Президент. - Но, когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, - мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов".

Инф. Официального сайта Президента Украины.