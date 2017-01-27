Экс-депутат Госдумы дал показания по делу о госизмене Януковича

27.01.2017, 11:26

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Об этом собщила в пятницу, 27 января, газета "Коммерсант". Издание процитировало слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что уже "допрошены два депутата Думы РФ, сообщившие, что механизм ввода войск на территорию Украины был запущен еще в декабре (2013 года. - Ред.), когда Майдан стоял в центре Киева". "Во время визита Суркова (Вячеслава Суркова, помощника президента РФ. - Ред.) в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", - сказал Луценко.

По данным газеты, Вороненков частично подтвердил показания другого экс- депутата Думы, Ильи Пономарева о договоренностях украинского президента Януковича с российскими властями. "Коммерсант" также утверждает, что Вороненков сам "проявил инициативу и дал показания по делу Януковича".

Как сообщила Генпрокуратура Украины, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве. Его обвиняют в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Об этом сообщает Deutsche Welle.