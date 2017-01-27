27.01.2017, 11:56
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область.
Глава Правительства проведет заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львовском областном совете и областной государственной администрации, обсудит ситуацию на Львовском полигоне бытовых отходов и обращения с твердыми бытовыми отходами в Львове.
В рамках поездки Владимир Гройсман также осмотрит состояние реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра.
Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.