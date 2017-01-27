Кличко: Киевская власть работает над созданием музея памяти жертв Холокоста

27.01.2017, 16:20

Столичная власть работает над тем, чтобы в Киеве появился Мемориальный центр жертв Холокоста "Бабий Яр", который станет музеем памяти на месте страшного преступления и трагедии.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Сегодня мы чтим память тех, кто стали жертвами нацистских преступлений против человечности, когда людей уничтожали по национальной, этнической или расовой принадлежности. Около 6 миллионов евреев стали жертвами Холокоста, из них примерно 2,5 миллиона - на территории бывшего Советского Союза. Одним из страшных мест, где массово уничтожали людей, был Бабий Яр в Киеве. И наша задача - сохранить память об этой трагедии, сделать все, чтобы такое преступление против человечества никогда не повторилось!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Мемориалы Холокоста есть во многих городах мира - Вене, Берлине, Варшаве, Нью-Йорке, Иерусалиме. А в Бабьем Яру в Киеве, на месте, где было убито почти 100 тысяч человек - до сих пор нет.

"Мемориал должен быть! В конце сентября мы подписали Декларацию о намерениях создать Мемориальный центр жертв Холокоста "Бабий Яр". К его реализации присоединятся известные украинские и международные благотворители, историки, педагоги, лидеры гражданского общества и международные партнеры. И работа уже началась. Мы сделаем все, чтобы в Киеве появился такой мемориал, который станет символом увековечения памяти не только о тех, кто погиб, но и тех, кто спасал людей от смерти - Праведников", - отметил мэр Киева. Об этом сообщает УНИАН.