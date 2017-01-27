Геращенко сообщила о подготовке по освобождению заложников

27.01.2017, 16:31

Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заверила, что для разблокирования процесса освобождения заложников делается все возможное. Об этом она сообщила в Facebook.

Геращенко отметила, что 26 января состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы, где обсуждалась одна тема - освобождение заложников. "Украинская сторона провела масштабную поисковую работу по анализу тех корректных списков, которые используют все стороны в рамках минской группы. Делаем все возможное, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - отметила вице-спикер.

По словам Геращенко, вчера состоялась встреча семей заложников с представителями всех ведомств и силовых структур, входящих в межведомственный центр СБУ по поиску пропавших без вести и освобождению заложников. "Все структуры осознают необходимость полной координации своих усилий с СБУ для активизации поиска пропавших и социальной помощи семьям пропавших и заложников", - сообщила она.

Геращенко добавила, что во встрече также приняли участие волонтеры, общественные деятели и представители церквей, которые помогают в вопросе поиска, освобождения заложников и поддержке их семей.

16 января Ирина Геращенко сообщила о том, что террористы настаивают на немедленной передачи им около 700 человек в обмен на 50 украинских заложников.

24 января советник главы СБУ Юрий Тандит заявил о том, что Украина готова на обмен украинских заложников по формуле 57 на 228 человек. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.