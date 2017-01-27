СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля

27.01.2017, 16:54

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме, которого раньше объявили персоной нон грата из-за его участия в антиукраинских акциях в городе. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица принимается с учетом комбинации международных и факторов безопасности. Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию в отношении лиц, которым запрещается въезд в нашу страну, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины", - сообщила Гитлянская.

"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", - подчеркнула она.

Гитлянская добавила, что в СБУ также учли, что запрет въезда мэру Перемышля "активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей". "Уверены, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с братским польским народом", - резюмировала пресс-секретарь СБУ.

17 января СБУ запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд в Украину. В аппарате СБУ пояснили, что такое решение было принято, поскольку мэр Перемышля "откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду".

На следующий день в посольстве Польши в Киеве потребовали от МИДа предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну для Роберта Хомы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.